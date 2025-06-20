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YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS, TYT, AYT, YDT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınavı için geri sayım başlamışken adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınava geç kalırsam ne olur sorusu oldu. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının başlayış saati ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesiyle belli oldu. Peki YKS sınavına geç kalınca ne olur?

YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - 1. Resim

YKS SINAVINA GEÇ KALINCA NE OLUR?

2025 YKS’nin TYT oturumu Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT oturumu Pazar günü yine saat 10.15’te, son oturumu olan YDT Pazar günü öğleden sonra 15.45’te yapılacak. Adayların sınavdan yarım saat önce sınav binasında olması önerilirken sınava geç kalan adaylar binalara alınmayacak.

YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - 2. Resim

YKS SINAVINDA KAPILAR NE ZAMAN KAPANACAK?

YKS sınavının TYT ve AYT oturumu saat 10.15, YDT oturumu ise 15.45’te itibarıyla başlayacak. Bu saatte sınav binası kapıları kapanırken geç kalan adaylar sınava giremeyecek.

YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - 3. Resim

TYT SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 TYT sınavı yarın saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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