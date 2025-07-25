İskender Pala kimdir? Türk Telekom'da Yiğit Bulut'un yerine atandı

Edebiyat dünyasının tanınan simalarından İskender Pala, Türk Telekom’da bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yiğit Bulut’un vefatının ardından boşalan koltuğa getirilen İskender Pala kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte akademik ve bürokratik kariyeriyle dikkat çeken edebiyatçı-yazar İskender Pala'nın özgeçmişi…

Türk Telekom'da 11 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine Prof. Dr. İskender Pala atandı. Atama, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan aday gösterimi doğrultusunda gerçekleşti.

Bu gelişmenin ardından “İskender Pala kimdir?” sorusu kamuoyunda merak konusu oldu.

İSKENDER PALA KİMDİR?

1958 yılında Uşak’ta doğan İskender Pala, edebiyat profesörü ve yazar olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda öğretim görevlisi olarak başlayan Pala, daha sonra Donanma Komutanlığı’na bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda görev aldı.

Türk edebiyatı üzerine çok sayıda bilimsel yayın ve kitap kaleme alan Pala, özellikle yazdığı romanlarla Klasik Türk edebiyatını günümüz okuruna sevdiren isimler arasında yer aldı.

İSKENDER PALA'NIN AKADEMİK VE BÜROKRATİK KARİYERİ

İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi çeşitli kurumlarda öğretim üyeliği yapan Pala, akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli bürokratik görevlerde de bulundu.

Ocak 2015'da Başbakan başdanışmanı, 2017'de Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da danışmanlık yaptı.