Yangınlar kalp krizi riskini artırıyor! Öksürük, hırıltılı nefese dikkat

Orman yangınları kalp krizi riskini artırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman öksürük, hırıltılı nefes almaya dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Orman yangınlarıyla birlikte ülkemizin ciğerleri yanarken aynı zamanda solunan hava da akciğerleri hasta ediyor.

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Yangın dumanının PM2.5 (2,5 mikrondan küçük partiküller) ve PM10 gibi ince parçacıklar yaydığını anlatan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, “Bu partiküller akciğerlere ve kan dolaşımına kadar ulaşarak solunum ve kalp hastalıklarının tetiklenmesine sebep olur. Beraberinde havaya kimyasal maddeler de salınır ve karbondioksit oranı da limitleri çok aşar. Sonuçta gözlerden cilde, akciğerlerden kalbe kadar geniş bir yelpazede etki alanı bulur. Öksürük, hırıltılı nefes alma gibi şikayetler artarken kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç riski de gelişir” dedi.

Dr. Öğr. Ü. Akduman bu konuda özellikle solunum yolu hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklara sahip olan kişilerin risk altında olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Astım, KOAH ve bronşit gibi solunum hastalığı olanlarda yoğun duman hava yollarını tahriş ederek iltihaplanmaya ve spazma yol açar. KOAH hastalarında dumanlı havalarda atak geçirme riski beş kata kadar çıkabilir. Aynı şekilde hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi sıkıntıları olanlarda da duman, damarlarda inflamasyonu tetikleyerek kalp üzerinde ek bir yük oluşturur. Yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde kalp krizi riskinin yaklaşık yüzde 42 oranında arttığını gösteriyor.