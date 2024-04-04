Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla önde

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 01:52 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 01:53 - Güncelleme:

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Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum ne, hangi parti önde, sorusu hız kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayım işlemi devam ediyor. Peki Beykoz oy sayımında son durum ne? İşte detaylar...