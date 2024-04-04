Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla önde
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Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum ne, hangi parti önde, sorusu hız kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayım işlemi devam ediyor. Peki Beykoz oy sayımında son durum ne? İşte detaylar...
31 Mart seçimleri geride kaldı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazı kabul edilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oyların yeniden sayılmasına karar verilen İstanbul Gaziosmanpaşa’daki son durumu açıkladı. Peki, GOP'ta kim önde? Gaziosmanpaşa'yı hangi parti aldı 2024? Ayrıntılar haberimizde...
GAZİOSMANPAŞA OY SAYIMINDA SON DURUM
2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy almıştı. AK Parti'nin itirazı kabul edilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Oy sayımı devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’daki son durumu duyurdu. 301 sandıkta yapılan sayıma göre CHP’li Hakan Bahçetepe 945 farkla önde. Şu ana kadar toplam 301 sandık açıldı.
GOP'TA OY SAYIMI YARIN SABAH DEVAM EDECEK
Gaziosmanpaşa'da AK Parti ve CHP arasındaki belediye seçimi itirazları sebebiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı sabah devam edecek.
BEYKOZ OY SAYIMINDA SON DURUM
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi. Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi