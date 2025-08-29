Gazze Tezkeresi ne demek, ne anlama geliyor? TBMM’de kabul edildi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı uygulamalar nedeniyle olağanüstü gündemle toplandı. Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan ve “Gazze Tezkeresi” olarak adlandırılan metin, Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi. Gazze Tezkeresi ne demek, ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.
GAZZE TEZKERESİ NE DEMEK?
TBMM’de kabul edilen Gazze Tezkeresi İsrail’in Gazze’de işgal faaliyetlerini genişletmesi, kadın ve çocukların da hedef olduğu katliamlar, uygulanan açlık ve kıtlık politikaları ile yasa dışı ilhak girişimlerine karşı hazırlanan siyasi bir bildiridir.
Gazze Tezkeresi ile birlikte, Türkiye’nin Filistin meselesindeki resmi tutumu bir devlet belgesi olarak kayıtlara geçti. Tezkere, aynı zamanda diğer ülke parlamentolarına da çağrıda bulunarak İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilenmesini talep ediyor.
GAZZE TEZKERESİ NE ANLAMA GELİYOR?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gazze Tezkeresi hakkında şu ifadeleri kullandı;
- Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.
- Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.
- Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.
- Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.
- Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.
- 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.
- Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.
- İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.
- Tüm ülke parlamentolarını; İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye; İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya; Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de Filistin’i tanıma çağrısında bulunmaya; 18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul’da TBMM öncülüğünde tesis edilen “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmaya davet ediyoruz.