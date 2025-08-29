Gazze Tezkeresi ne demek, ne anlama geliyor? TBMM’de kabul edildi!

Gazze Tezkeresi TBBM'de kabul edildi! Türkiye, Filistin halkına desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde dünyaya duyurdu. Peki, Gazze Tezkeresi ne demek, ne anlama geliyor?

GAZZE TEZKERESİ NE DEMEK?

TBMM’de kabul edilen Gazze Tezkeresi İsrail’in Gazze’de işgal faaliyetlerini genişletmesi, kadın ve çocukların da hedef olduğu katliamlar, uygulanan açlık ve kıtlık politikaları ile yasa dışı ilhak girişimlerine karşı hazırlanan siyasi bir bildiridir.

Gazze Tezkeresi ile birlikte, Türkiye’nin Filistin meselesindeki resmi tutumu bir devlet belgesi olarak kayıtlara geçti. Tezkere, aynı zamanda diğer ülke parlamentolarına da çağrıda bulunarak İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilenmesini talep ediyor.

GAZZE TEZKERESİ NE ANLAMA GELİYOR?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gazze Tezkeresi hakkında şu ifadeleri kullandı;