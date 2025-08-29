Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze, Demokrasi Ve Özgürlükler Adası, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” programı için kente gelen Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki programa 50 ülkeden 150 İslam alimi katılırken, Erdoğan alimlerle Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir araya geldi. Kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" programı için İstanbul'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde 50 ülkeden 150 İslam aliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen program için İstanbul'da bulunan İslam alimleri ile Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Aziz Yıldırım aday mı, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi adayları kimler olacak? Olağanüstü Genel Kurulu Eylül ayında toplanıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe taraftarı Mourinho'nun gidişini helva dağıtarak kutladı - GündemFenerbahçe taraftarı Mourinho'nun gidişini helva dağıtarak kutladıRusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek - GündemErdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli olduYıllardır beklenen gün geldi, Terzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldı - GündemTerzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldıDenizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı! Teknenin çarptığı kadının bacakları kırıldı - GündemDenizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı!Çamaşır suyu içirdiği çocuğunun ölümüne neden oldu! Cani anneden skandal savunma - GündemÇamaşır suyu içirdiği çocuğunun ölümüne neden olduTBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an - GündemÖzel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an!
Sonraki Haber Yükleniyor...