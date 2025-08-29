Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu’nda İsrail’in Gazze’deki işgalini genişletme kararı ve Filistin halkına yaptığı soykırım hakkında "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" oy birliğiyle kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
TEZKERE KABUL EDİLDİ
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI
TBMM Başkanlığı tezkeresinde: "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
