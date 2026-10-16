GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)
GEDİZ elektrik kesintisi 16-17 Ekim programı, İzmir'in birçok ilçesinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Ödemiş, Aliağa, Çeşme ve Menemen başta olmak üzere planlı kesinti uygulanacak bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
İzmir'de 16 ve 17 Ekim tarihlerinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ'in kesinti programında Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Ödemiş, Aliağa, Çeşme, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Bayındır, Bergama, Urla ve Kiraz için planlı çalışma kayıtları yer alıyor. Vatandaşlar kendi ilçe ve mahallelerinde kesintinin başlayacağı ve sona ereceği saatleri takip ediyor.
GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 EKİM
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
16.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839529
Barbaros (5233. Sk.), Rafet Paşa (5149. Sk., 5151. Sk., Burak Reis Cd.)
Planlandı
16.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839530
Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)
Planlandı
16.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839543
Tuna (5501. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5506. Sk., 5507. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5511. Sk., 5511/1. Sk., 5512. Sk., 5513. Sk., 5514. Sk., 5515. Sk., 5516. Sk., 5517. Sk., 5522. Sk., 5627. Sk., 5638. Sk., 5639. Sk.)
Planlandı
16.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839558
Gazi Osman Paşa (5427. Sk., 5428. Sk., 5429. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk., 5432. Sk., Kamil Tunca Cd., Yavuz Selim Cd.), Tuna (5504. Sk., 5505. Sk., 5507. Sk., 5508. Sk., 5521. Sk., 5522. Sk., 5522/1. Sk., 5523. Sk., 5523/1. Sk., 5524. Sk., 5525. Sk., 5526. Sk., Kamil Tunca Cd., Yavuz Selim Cd., Ziya Paşa Cd.)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838472
Adatepe (63. Sk.), Atatürk (201. Sk., 201/11. Sk., 201/6. Sk., 202/14. Sk., 202/4. Sk., 202/42. Sk., 202/43. Sk., 202/47. Sk., 63. Sk., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201. Sk., 201/2. Sk., 202/3. Sk., Doğuş Cd., Metin Göktepe Sk.)
Planlandı
16.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838477
Adatepe (62/5. Sk., 62/6. Sk., 63. Sk., Erdem Cd.), Atatürk (204/10. Sk., 204/28. Sk., 204/30. Sk., 204/32. Sk., 204/33. Sk., 63. Sk.)
Planlandı
16.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838481
Atatürk (202/14. Sk., 202/27. Sk., 202/28. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk.)
Planlandı
16.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838484
Atatürk (204/10. Sk., 204/25. Sk., 204/4. Sk., 204/6. Sk., 204/7. Sk., 204/8. Sk., 204/9. Sk., 207. Sk., 63/4. Sk., 63/5. Sk.)
Planlandı
16.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838488
Atatürk (202/11. Sk., 202/12. Sk., 202/15. Sk., 202/17. Sk., 202/22. Sk., 202/23. Sk., 202/25. Sk., 202/26. Sk., 202/38. Sk., 202/40. Sk., 202/46. Sk., 202/53. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3838678
Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)
Planlandı
16.10.2026
15:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839316
Çaltılıdere
Planlandı
16.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839354
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
17.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839360
Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3836016
Yeşilova (Konak Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk.)
Planlandı
16.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3838595
Dereköy (Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sk., Gündağ Sk., Hacı Hüsnü Sk., Hatipoğlu Sk., Ilıca Sk., Nehir Sk.)
Planlandı
16.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3839376
Fatih (Beylik Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri)
17.10.2026
12:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3839897
Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3841234
Ertuğrul (Kayhan Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3839487
Fahrettinpaşa (2201. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2213/1. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., Emine Çizgenakat Sk., İc Yol, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Site İci Yol), İsmet İnönü (2300. Sk.), Musalla (1546. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri)
Planlandı
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3839490
İsmet İnönü (2122/1. Sk., 2123. Sk.), Musalla (1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839503
Fatih (Anafartalar Cd., Atılgan Sk., Bahadır Sk., Barışçı Sk., Çağlar Sk., Çağlayan Sk., Demet Sk., Dicle Sk., Doğa Sk., Doruk Sk., Fırat Sk., Fırtına Sk., Hilmi Sk., Ilgın Sk., Işık Sk., Kandemir Cd., Karaca Sk., Kartal Sk., Kiraz Sk., Kızılırmak Sk., Kuşlu Sk., Melis Sk., Nur Sk., Ok Sk., Oruç Reis Cd., Papağan Sk., Parıltı Sk., Rüzgar Sk., Sakarya Sk., Toprak Sk., Uslu Sk., Venüs Sk., Yabangülü Sk., Yardım Sk., Yeşilırmak Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (Ağı Çiçeği Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Ayça Sk., Beyaz Orkide Sk., Çağrı Sk., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., Ebru Sk., Engin Sk., Gönül Sk., Güneş Cd., Has Sk., Hilal Sk., İnönü Sk., Karanfil Sk., Lodos Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Mimoza Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Oruç Reis Cd., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pembe Sk., Pesen Sk., Portakal Sk., Salkım Sk., Sardunya Sk., Sıcakdere Cd., Soğuksu Sk., Subaş Sk., Susam Sk., Uslu Sk., Yasemin Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yonca Sk., Yunus Sk., Yüzon Bıçak Sk., Zeytin Dalı Sk., Zümrüt Sk.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3839335
Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3839339
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Armutlu İzmir Cd., Gültekin Göktürk Cd., Kartal Sk., Kırlangıç Sk., Sanayi Cd.), Armutlu Hürriyet (Fesleğen Sk., Fulya Sk., Gültekin Göktürk Cd., Kartal Sk., Reyhan Sk., Sarısalkım Sk., Şehitler Cd., Yasemin Sk.)
17.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3839345
Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.10.2026
11:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3841048
Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cumhuriyet (204. Sk., Akdeniz Cd., Atatürk Cd., Denizli Ödemiş Yolu, Eski Pazar Sk., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Yasemin), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk., Bal Sk., BEYAZIT ÇIKMAZI, Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Köprübaşı Cd., Lale Sk., Maden Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Sevin Sk., Şimşek Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kırköy (8. Bahar Sk.), Şemsiler (Mimar Sinan Küme Evleri, Şemsiler Merkez Sk.), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Mesir Sk., 1. Yeşillik Sk., 2. Bahar Sk., 2. Mesir Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 4. Mesir Sk., 5. Mesir Sk., 8. Bahar Sk., Geçit Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Mesir Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd.)
Planlandı
17.10.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3841065
Haliller (Haliller Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3838817
Göktepe, Kır (Arapdere Mevkii Küme Evleri, Karagöl Mevki Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839276
Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)
Planlandı
16.10.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839280
Hürriyet (1672. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)
Planlandı
16.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839286
Hürriyet (1664. Sk., 1666. Sk., 1668. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Güney Çevre Yolu, Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1332/1. Sk., 1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3838426
Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3839531
Altıntaş (342. Sk., 343. Sk., 352. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 367. Sk., 368. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Barbaros (340. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 352. Sk., 354. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3839560
Osmangazi (592. Sk., 592/1. Sk., 592/12. Sk., 592/13. Sk., 592/14. Sk., 592/15. Sk., 592/16. Sk., 592/17. Sk., 592/18. Sk., 592/7. Sk., Park Sk.)
Planlandı
16.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3839562
Çay (2098. Sk., 2109/1. Sk., 2129/1. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2140/6. Sk.), Osmangazi, R. Şevket İnce (2129. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/6. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2145/1. Sk., 2145/2. Sk., 2145/3. Sk., 2152. Sk.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3839634
Tahsin Yazıcı (9246. Sk., 9249. Sk.), Vatan (9083. Sk., 9174/1. Sk., 9174/2. Sk., 9195/1. Sk., 9195/5. Sk., 9195/8. Sk., 9196. Sk., 9246. Sk., 9247. Sk., 9249. Sk., 9300. Sk.)
Planlandı
16.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
OG Fider Açması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3839754
Bahriye Üçok (9600. Sk., 9600/1. Sk., 9605. Sk., 9609. Sk., 9613/1. Sk., 9650. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9677. Sk., 9677/2. Sk., 9677/3. Sk., 9678. Sk., 9679. Sk., 9680. Sk., 9680/1. Sk., 9681. Sk., 9682. Sk., 9683. Sk., 9683/1. Sk., 9684. Sk., 9685. Sk.), Salih Omurtak (9598. Sk., 9599. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9602/2. Sk., 9602/3. Sk., 9603. Sk., 9604. Sk., 9605. Sk., 9608. Sk., 9629/3. Sk., 9650. Sk., İhsan Alyanak Blv.)