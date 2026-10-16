GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

GEDİZ elektrik kesintisi 16-17 Ekim programı, İzmir'in birçok ilçesinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Ödemiş, Aliağa, Çeşme ve Menemen başta olmak üzere planlı kesinti uygulanacak bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İzmir'de 16 ve 17 Ekim tarihlerinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ'in kesinti programında Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Ödemiş, Aliağa, Çeşme, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Bayındır, Bergama, Urla ve Kiraz için planlı çalışma kayıtları yer alıyor. Vatandaşlar kendi ilçe ve mahallelerinde kesintinin başlayacağı ve sona ereceği saatleri takip ediyor.

GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 EKİM

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839529

Barbaros (5233. Sk.), Rafet Paşa (5149. Sk., 5151. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

16.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839530

Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)

Planlandı

16.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839543

Tuna (5501. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5506. Sk., 5507. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5511. Sk., 5511/1. Sk., 5512. Sk., 5513. Sk., 5514. Sk., 5515. Sk., 5516. Sk., 5517. Sk., 5522. Sk., 5627. Sk., 5638. Sk., 5639. Sk.)

Planlandı

16.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3839558

Gazi Osman Paşa (5427. Sk., 5428. Sk., 5429. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk., 5432. Sk., Kamil Tunca Cd., Yavuz Selim Cd.), Tuna (5504. Sk., 5505. Sk., 5507. Sk., 5508. Sk., 5521. Sk., 5522. Sk., 5522/1. Sk., 5523. Sk., 5523/1. Sk., 5524. Sk., 5525. Sk., 5526. Sk., Kamil Tunca Cd., Yavuz Selim Cd., Ziya Paşa Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838472

Adatepe (63. Sk.), Atatürk (201. Sk., 201/11. Sk., 201/6. Sk., 202/14. Sk., 202/4. Sk., 202/42. Sk., 202/43. Sk., 202/47. Sk., 63. Sk., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201. Sk., 201/2. Sk., 202/3. Sk., Doğuş Cd., Metin Göktepe Sk.)

Planlandı

16.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838477

Adatepe (62/5. Sk., 62/6. Sk., 63. Sk., Erdem Cd.), Atatürk (204/10. Sk., 204/28. Sk., 204/30. Sk., 204/32. Sk., 204/33. Sk., 63. Sk.)

Planlandı

16.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838481

Atatürk (202/14. Sk., 202/27. Sk., 202/28. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk.)

Planlandı

16.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838484

Atatürk (204/10. Sk., 204/25. Sk., 204/4. Sk., 204/6. Sk., 204/7. Sk., 204/8. Sk., 204/9. Sk., 207. Sk., 63/4. Sk., 63/5. Sk.)

Planlandı

16.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838488

Atatürk (202/11. Sk., 202/12. Sk., 202/15. Sk., 202/17. Sk., 202/22. Sk., 202/23. Sk., 202/25. Sk., 202/26. Sk., 202/38. Sk., 202/40. Sk., 202/46. Sk., 202/53. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3838678

Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

Planlandı

16.10.2026

15:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839316

Çaltılıdere

Planlandı

16.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839354

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

17.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3839360

Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3836016

Yeşilova (Konak Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk.)

Planlandı

16.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3838595

Dereköy (Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sk., Gündağ Sk., Hacı Hüsnü Sk., Hatipoğlu Sk., Ilıca Sk., Nehir Sk.)

Planlandı

16.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3839376

Fatih (Beylik Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

17.10.2026

12:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3839897

Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3841234

Ertuğrul (Kayhan Cd.)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3839487

Fahrettinpaşa (2201. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2213/1. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., Emine Çizgenakat Sk., İc Yol, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Site İci Yol), İsmet İnönü (2300. Sk.), Musalla (1546. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3839490

İsmet İnönü (2122/1. Sk., 2123. Sk.), Musalla (1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk.)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839503

Fatih (Anafartalar Cd., Atılgan Sk., Bahadır Sk., Barışçı Sk., Çağlar Sk., Çağlayan Sk., Demet Sk., Dicle Sk., Doğa Sk., Doruk Sk., Fırat Sk., Fırtına Sk., Hilmi Sk., Ilgın Sk., Işık Sk., Kandemir Cd., Karaca Sk., Kartal Sk., Kiraz Sk., Kızılırmak Sk., Kuşlu Sk., Melis Sk., Nur Sk., Ok Sk., Oruç Reis Cd., Papağan Sk., Parıltı Sk., Rüzgar Sk., Sakarya Sk., Toprak Sk., Uslu Sk., Venüs Sk., Yabangülü Sk., Yardım Sk., Yeşilırmak Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (Ağı Çiçeği Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Ayça Sk., Beyaz Orkide Sk., Çağrı Sk., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., Ebru Sk., Engin Sk., Gönül Sk., Güneş Cd., Has Sk., Hilal Sk., İnönü Sk., Karanfil Sk., Lodos Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Mimoza Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Oruç Reis Cd., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pembe Sk., Pesen Sk., Portakal Sk., Salkım Sk., Sardunya Sk., Sıcakdere Cd., Soğuksu Sk., Subaş Sk., Susam Sk., Uslu Sk., Yasemin Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yonca Sk., Yunus Sk., Yüzon Bıçak Sk., Zeytin Dalı Sk., Zümrüt Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3839335

Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3839339

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Armutlu İzmir Cd., Gültekin Göktürk Cd., Kartal Sk., Kırlangıç Sk., Sanayi Cd.), Armutlu Hürriyet (Fesleğen Sk., Fulya Sk., Gültekin Göktürk Cd., Kartal Sk., Reyhan Sk., Sarısalkım Sk., Şehitler Cd., Yasemin Sk.)

17.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3839345

Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3841048

Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cumhuriyet (204. Sk., Akdeniz Cd., Atatürk Cd., Denizli Ödemiş Yolu, Eski Pazar Sk., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Yasemin), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk., Bal Sk., BEYAZIT ÇIKMAZI, Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Köprübaşı Cd., Lale Sk., Maden Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Sevin Sk., Şimşek Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kırköy (8. Bahar Sk.), Şemsiler (Mimar Sinan Küme Evleri, Şemsiler Merkez Sk.), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Mesir Sk., 1. Yeşillik Sk., 2. Bahar Sk., 2. Mesir Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 4. Mesir Sk., 5. Mesir Sk., 8. Bahar Sk., Geçit Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Mesir Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd.)

Planlandı

17.10.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3841065

Haliller (Haliller Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3838817

Göktepe, Kır (Arapdere Mevkii Küme Evleri, Karagöl Mevki Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839276

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

Planlandı

16.10.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839280

Hürriyet (1672. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)

Planlandı

16.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3839286

Hürriyet (1664. Sk., 1666. Sk., 1668. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Güney Çevre Yolu, Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1332/1. Sk., 1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Ekim İzmir elektrik kesintisi (Buca, Bornova, Karabağlar...)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3838426

Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd.)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3839531

Altıntaş (342. Sk., 343. Sk., 352. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 367. Sk., 368. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Barbaros (340. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 352. Sk., 354. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3839560

Osmangazi (592. Sk., 592/1. Sk., 592/12. Sk., 592/13. Sk., 592/14. Sk., 592/15. Sk., 592/16. Sk., 592/17. Sk., 592/18. Sk., 592/7. Sk., Park Sk.)

Planlandı

16.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3839562

Çay (2098. Sk., 2109/1. Sk., 2129/1. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2140/6. Sk.), Osmangazi, R. Şevket İnce (2129. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/6. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2145/1. Sk., 2145/2. Sk., 2145/3. Sk., 2152. Sk.)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3839634

Tahsin Yazıcı (9246. Sk., 9249. Sk.), Vatan (9083. Sk., 9174/1. Sk., 9174/2. Sk., 9195/1. Sk., 9195/5. Sk., 9195/8. Sk., 9196. Sk., 9246. Sk., 9247. Sk., 9249. Sk., 9300. Sk.)

Planlandı

16.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3839754

Bahriye Üçok (9600. Sk., 9600/1. Sk., 9605. Sk., 9609. Sk., 9613/1. Sk., 9650. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9677. Sk., 9677/2. Sk., 9677/3. Sk., 9678. Sk., 9679. Sk., 9680. Sk., 9680/1. Sk., 9681. Sk., 9682. Sk., 9683. Sk., 9683/1. Sk., 9684. Sk., 9685. Sk.), Salih Omurtak (9598. Sk., 9599. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9602/2. Sk., 9602/3. Sk., 9603. Sk., 9604. Sk., 9605. Sk., 9608. Sk., 9629/3. Sk., 9650. Sk., İhsan Alyanak Blv.)

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