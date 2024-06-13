Gelinim Mutfakta'da 13 Haziran gününü Kıymet 21, Zeynep 16 puanla tamamladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan devam ederken bugün kim kazandı araştırılıyor. Final serisinde gelinler belirlenen tarifleri yapıyor ve kayınvalideler puanlıyor. Seyirciler ise 13 Haziran puan durumunu yakından takip ediyor.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programında yarış devam ederken bugün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. Bugün yayınlanan bölümde birinci olan kim merak edilirken son durumu sizler için derledik.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

13 Haziran günü yapılan tabaklarla en yüksek puanı toplayan gelin 21 puanla Kıymet olurken çeyrek altını da kazandı. Bugün belirlenen tarif ise "Enginar Çiçeği Dolması" yemeği oldu. Gelinler, Nursel Ergin'in verdiği tarif listesine uyarak istenen tabağı yaptı ve kayınvalideler en güzel tabağı ve gelininin tabağını bulmak için tadım yapmasının ardından puanladı.

PUAN DURUMU 13 HAZİRAN

Bugünün puan durumu şöyle:

Kıymet: 21

Zeynep: 16

Damla: 9

Başak: 3