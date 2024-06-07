Gelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında final gününün yaşanmasıyla beraber izleyiciler kim elendi bu hafta merak ederken puan durumunu araştırdı. 7 Haziran günü birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin Başak olurken elenen gelin de araştırıldı.
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Günün en yüksek puanını alan isim, çeyrek altını kazandı. Seyircilerin yakından takip ettiği gündüz kuşağı programında kimin elendiği de gündeme geldi.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?
Programda 2 hafta boyunca devam edecek olan final serisinde eleme yaşanmayacak. 6. sezon final serisinde ilk hafta sona ererken 2 hafta sürecek olan seride en çok çeyrek altını kazanan 50, ikinci olan 30 bilezik kazanacak.
Kıymet 1, Başak 2 ve Zeynep 2 çeyrek altın kazanırken Damla'nın henüz altını bulunmuyor.
7 HAZİRAN PUAN DURUMU
Bugün ekranlara gelen bölümde alınan puanlar şöyle oldu:
Başak | 19
Zeynep | 18
Kıymet | 11
Damla | 5
Kaynak: Türkiye Gazetesi