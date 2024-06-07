Gelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 16:09 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 16:18 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında final gününün yaşanmasıyla beraber izleyiciler kim elendi bu hafta merak ederken puan durumunu araştırdı. 7 Haziran günü birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin Başak olurken elenen gelin de araştırıldı.