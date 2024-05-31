Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin Gamze oldu! 31 Mayıs puan durumu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 16:04 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 16:16 - Güncelleme:

Nursel Ergin, Gamze, Haber

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında cuma günleri en düşük puanı alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan isim 10 altın bileziği kazanırken 31 Mayıs'ta kim elendi merak ediliyor. Günün puan durumu!