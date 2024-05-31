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Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin Gamze oldu! 31 Mayıs puan durumu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta&#039;da bu hafta elenen gelin Gamze oldu! 31 Mayıs puan durumu
Nursel Ergin, Gamze, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında cuma günleri en düşük puanı alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan isim 10 altın bileziği kazanırken 31 Mayıs'ta kim elendi merak ediliyor. Günün puan durumu!

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugün bir isim yarışmaya veda etti. Tüm hafta boyunca toplanan puanlardan sonucu gelinlerden biri elendi. Seyircilerin yakından takip ettiği programda birinci olan kim sorusuna cevap arıyor.

31 Mayıs günü yayınlanan bölümde elenen isim Gamze oldu. Haftanın en yüksek puanını alan Kıymet olurken, 10 altın bileziği kazandı.

Bugün yarışmacılar 6. sezon finaline isimlerini yazdırmaya hak kazandı. Kıymet ve Damla finalde yer almayı garantiledi. Yarışmacılar bugün Lor peynirli Cheesecake yaparak tabaklarının puanlanmasını bekledi. Ergin, tarifi şöyle paylaştı:

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin Gamze oldu - 1. Resim

30 Mayıs gününün puan durumu ise şöyle:

ZEYNEP - 18

KIYMET -  13

GAMZE - 7

DAMLA - 3

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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