Gelinim Mutfakta’da bugünün birinci olan ismi 18 puanla Zeynep oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan program her gün yakından takip edilirken bugün kim kazandı, birinci kim oldu araştırılıyor. 29 Mayıs günü ekranlara gelen bölümde gelinler yarışırken kayınvalideler tabakları puanladı. Çeyrek altını kim aldı araştırıldı. İşte puan durumu...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında bugünün kazananı araştırılırken 29 Mayıs günü çeyrek altını kim aldı aratılıyor. Günün puan durumu...

Bugün gelinler Fodula(Ekmek Dolması) yaptı. Kayınvalideler ise isimlerin yazılı olmadığı tabakları tadarak kendi gelinlerini bulmaya çalıştı. 1 ile 5 arasında puanlama yapan kayınvalidelerin ardından günün en yüksek puan alan gelini belirlendi.

En yüksek puanı Zeynep alırken 18 puan ile günü tamamlayarak çeyrek altının sahibi oldu. Puan durumu ise şöyle:

Zeynep:18

Kıymet:13

Damla:11

Gamze:7

29 Mayıs günü yapılan Ekmek Dolması yemeğinin tarifi şöyle paylaşıldı:

Bir süredir programa katılamayan Seda'yı göremeyenler neden olmadığını merak etmesi üzerine Nursel Ergin durumu şu sözlerle açıklamıştı:

"Geçtiğimiz Cuma günü maalesef Seda'nın eşi aniden rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Seda programda olamadı. Sonrasında da maalesef haberler çok iç acıcı değil. Şimdiden büyük geçmiş olsun, çok ciddi bir rahatsızlık yaşıyor. Umarım bir an önce iyileşir."