10 Haziran Gelinim Mutfakta'da Kıymet 16 puanla günün birincisi oldu

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugün kim kazandı, birinci kim merak edilirken puan durumu da araştırılıyor. Her gün bir gelin çeyrek altın kazanırken kayınvalideler gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı araştırılırken yapılan yemeklerin puanlaması da merak edildi. Kayınvalideler ile gelinlerin yer aldığı programda yarış devam ederken günün kazananı belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

10 Haziran günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan 16 puanla Kıymet oldu.

2 hafta sürecek olan final serisi sürecinde yarışmada eleme yaşanmazken 6. sezon final serisinde en çok çeyrek altını kazanan 50 bilezik kazanırken ikinci olan isim 30 bileziğin sahibi olacak.

PUAN DURUMU 10 HAZİRAN

Bugünün durumuna göre Kıymet 16, Zeynep ve Damla 12 puan alırken Başak 5 puan ile günü tamamladı.