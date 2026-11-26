NOW ekranlarında yayınlanan Gelinler Sofrada, yarışmacıların yemek hazırlama ve ev sahipliği konusundaki becerilerini sergilediği formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışmasının sunucusu Pelin Öztekin'in oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor.

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Karga Film imzası taşıyan Gelinler Sofrada programında her hafta beş yarışmacı büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Yemek ve eğlenceyi bir araya getiren yarışmanın sunucusunun hayatı, televizyon kariyeri ve daha önce yer aldığı projeler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

GELİNLER SOFRADA PROGRAMINI KİM SUNUYOR?

NOW'un gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan Gelinler Sofrada, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yöresel lezzetleri ve mutfak kültürünü ekranlara taşıyor. Yapımcılığını Erhan Öz'ün üstlendiği Gelinler Sofrada programını oyuncu Pelin Öztekin sunuyor. Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon alanında çalışmalarını sürdüren Öztekin, yemek yarışmasıyla sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yarışmada her hafta farklı bir şehirden beş yarışmacı, hazırladıkları yemekler ve ev sahipliği performanslarıyla büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Yöresel yemeklerin yanı sıra sofra düzeni ve çeyiz hazırlıklarının da ekrana taşındığı program, hafta içi her gün yayınlanıyor.

Gelinler Sofrada programını kim sunuyor? Pelin Öztekinin oynadığı diziler ve kariyeri

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncu Pelin Öztekin, 4 Temmuz 1987 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. 39 yaşındaki Pelin Öztekin, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'daki Nurettin Teksan Okulunda, lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesinde tamamladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi alan Öztekin, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Demet karakteriyle televizyon kariyerine adım attı. 2006 yılında BKM Mutfak ekibine katılan oyuncu, 2007 yılında Haldun Dormen'in Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Öztekin, Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuk kariyerini Doksanlar, Hayat Şarkısı, Yuvamdaki Düşman, Koca Koca Yalanlar, Aşk Ağlatır ve Çatı Katı Aşk gibi televizyon dizileriyle sürdürdü. Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2021 yılında babasını kaybetti.

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