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Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını temizlemenin birçok yolu bulunuyor. Bunlardan doğal, kimyasal içermeyen çözümler ise sıklıkla tercih ediliyor. Sağlık açısından oldukça zararlı olan pestisiti gıdalarınızdan yalnızca iki malzemeyle arındırabilirsiniz.

Pestisit, tarımda meyve ve sebzelere zararlı organizmaları engellemek veya zararlarını azaltmak için kullanılıyor. Ancak tarımdaki bilinçsiz kullanımı sağlık açısından ciddi risklere neden oluyor. Bu nedenle pestisit temizleme yöntemleri merak ediliyor. 

GIDALARDAKİ PESTİSİT NASIL TEMİZLENİR?

Pestisit kalıntılarını meyve ve sebzelerden uzaklaştırmak için doğru yöntemleri bilmek oldukça önemli. Sağlık açısından ciddi riskleri olan pestisitli gıdaları tüketmek uzun süreli etkilere yol açıyor. 

Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - 1. Resim

Uzmanlar, karbonatlı suyla yıkamanın pestisitleri temizlemede en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor. Bir litre soğuk suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek hazırlanan karışımda meyve ve sebzeleri 15-20 dakika kadar bekletmek, yüzeydeki kimyasal kalıntıların büyük ölçüde azalmasını sağlıyor. 

Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - 2. Resim

Suda bekletme işleminin ardından ise karbonat kalıntılarının istenmeyen tatlara neden olmaması için, gıdaların bol suyla durulanması gerekiyor. 

Bunun dışında sistemik pestisiti ( bitkinin içine nüfuz eder) tamamen temizlemek mümkün olmadığını akılda bulundurmakta fayda var. Bu nedenle, kabuğu soyulabilen gıdalarda soyma işlemi, pestisiti azaltmak için en garanti yöntemler arasında. 

Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - 3. Resim

DOĞAL YÖNTEMLERLE ZARARLARINDAN UZAK DURUN! 

Tarımda pestisitlerin bilinçsiz kullanımı, hem çevre hem de insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden oluyor. Uzun süreli pestisite maruz kalmak, kanser, karaciğer ve böbrek hastalığı, nörolojik bozukluklar ve hormonal dengesizlikler gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Hamile kadınlardaki tüketimin ise bebeklerde otizm riskini artıracağı veya doğurganlık sorunlarına neden olduğu öne sürülüyor.

Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - 4. Resim

Çevresel açıdan ise pestisitler toprak ve su kaynaklarını kirleterek ekosistemi tehdit ediyor. 

Karbonatlı su, pestisit kalıntılarını temizlemek için doğal ve ekonomik bir çözüm. Bir litre suya 10 grama yakın karbonat eklenerek hazırlanan karışım, karbonatın alkali yapısı sayesinde pestisitlerin kimyasal yapısı bozularak zararlı etkisi azaltılıyor. 

Gıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - 5. Resim

PESTİSİT NEDEN KULLANILIR?

Tarım sektöründe bitkileri böcekler, yabani otlar, mantar hastalıkları ve diğer zararlılardan korumak için kullanılmakta. 

Pesitist, tarımda ürün kayıplarını azaltmak, daha yüksek verim elde etmek ve kaliteli mahsul elde edilmesi için kullanılıyor. 

Yalnızca tarımla sınırlı kalmıyor. Bazı iddialara göre pestisit çocuk bezlerinden pamuğa kadar geniş bir alanda kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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