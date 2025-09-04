Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Google Drive çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu merak ediliyor

Google Drive çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu merak ediliyor
ABD'li teknoloji devi Google'a erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Google çöktü mü diye merak ediyor. Google'ın arama motorunun dışında Drive uygulamasına da girilmiyor. Peki Google Drive çöktü mü, neden açılmıyor?

Google'ın bulut depolama hizmeti Drive açılmıyor. Google Drive kullanıcıları erişim sorununun sebebini araştırıyor. Peki Google Drive neden açılmıyor, çöktü mü? İşte son dakika haberinin detayları... 

GOOGLE DRİVE NEDEN AÇILMIYOR? 

Doğu Avrupa bölgesinde yer alan ülkelerde Google'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Google'un arama motorunun dışında Google Drive, YouTube, Gmail servislerini de açamıyor.

GOOGLE DRİVE NE ZAMAN AÇILACAK?

Google ve bağlı servisleri birçok ülkede şu sıralar hizmet vermiyor. Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmediği için Google Drive'in ne zaman açılacağı bilinmiyor. 

 

