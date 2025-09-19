Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Gram ne kadar, çeyrek kaç para? 19 Eylül son dakika altın fiyatları dikkat çekiyor

Gram ne kadar, çeyrek kaç para? 19 Eylül son dakika altın fiyatları dikkat çekiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altının gramı güne yükselişle başladı. Yatırımcılar ise son fiyatları merak etti. 19 Eylül son dakika altın fiyatları dikkat çekiyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek kaç para oldu? İşte kalem kalem altın fiyatları...

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yatırımcıların takın takibe aldığı altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İnternette şu sıralar "gram altın ne kadar, çeyrek kaç para?" diye aramalar başladı. İşte 19 Eylül güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 4 bin 861 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? CUMHURİYET ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 652 dolardan işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
