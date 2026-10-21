ABD’de yaşamak isteyenlerin takip ettiği 2027 Green Card çekilişiyle ilgili önemli bir mahkeme kararı çıktı. San Diego’daki Kaliforniya Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde görev yapan Yargıç Jinsook Ohta, ihtiyati tedbir kararı vererek ABD Dışişleri Bakanlığının DV-2027 başvurularını açmasına hükmetti. Bakanlık, Kasım 2025’te başvuru sürecinde değişiklikler yapıldığını açıklamıştı. Peki, 2027 Green Card çekilişi başvuruları ne zaman başlayacak?

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San Diego’da bir federal yargıç, ABD Dışişleri Bakanlığına, Green Card Çekilişi olarak da bilinen 2027 yılı Çeşitlilik Vizesi Çekilişi’ni yeniden açma talimatı verdi. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jinsook Ohta’nın verdiği ihtiyati tedbir kararı, dünyanın dört bir yanından 55.000’e kadar kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi ikamet için başvuruda bulunmasına imkan sağlayacak.

Joe Biden tarafından atanan Ohta, kararında şöyle yazdı: "Duyuruda, başvuru döneminin açılış ve kapanış tarihleri, kişilerin elektronik başvurularını gönderebilecekleri internet sitesi ve programa katılım koşulları belirtilmelidir. Davalı ayrıca bu bilgileri, Federal Register da dâhil olmak üzere Dışişleri Bakanlığının kamuoyunu bilgilendirmek için kullandığı diğer olağan kanallar üzerinden yayımlamalıdır." Ohta ayrıca başvuru döneminin 30 gün sürmesine hükmetti.

Green Card 2027 başvuruları için karar verildi! Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karara göre bakanlık, başvuru ayrıntılarını en geç 29 Ekim’de açıklamak, başvuruları en geç 1 Kasım’da başlatmak ve seçilen kişilere en geç 3 Aralık’ta bildirimde bulunmak zorunda. Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2025’te programın ertelendiğini duyurmuş ve başvuru tarihlerinin mümkün olduğunda açıklanacağını bildirmişti.

Ancak başvuruların alınması yalnızca başlangıç. Çekilişi kazananların vize başvurularının işleme alınmasında yaşanabilecek gecikmeler, başvuru sahiplerinin umutlarını yine de boşa çıkarabilir. Vizelerin verilmesi için son tarih hâlâ 30 Eylül 2027. Bir üst mahkemeye başvurulması veya kararın uygulanmasının durdurulması, bu yükümlülükleri değiştirebilir.

PROGRAMA KARŞI

Başkan Donald Trump, ilk görev döneminden bu yana programa karşı çıkıyor. Program, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında oluşturuldu.

ABD Adalet Bakanlığı, yorum taleplerine cevap vermedi.

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