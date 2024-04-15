Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

Green Card ne zaman açıklanıyor, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card ne zaman açıklanacak? 2024 Green Card sonuçları sorgulama 2024...

2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna cevap aranıyor. Green Card başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde alındı. Peki, DV2025 ne zaman açıklanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir. Green Card sahipleri, ABD'de ömür boyu oturum izni alabiliyor ve bu kartla ülke sınırları içinde yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olabiliyor.

2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim-7 Kasım tarihlerinde tamamlanmıştı. Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Kazandığınız takdirde, ekranda isminizin yazılı olduğu bir mektup çıkacaktır. Karşınızda üstünde barkod olan, sizin adınıza yazılmış uzun bir mektup görüyorsanız kazandınız demektir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek.

GREEN CARD ÇIKARSA NE OLUR?

Green Card kazandıktan sonra eğitim durumu, iş deneyimi gibi bazı gereklilikleri sağlamanız durumunda göçmen vizesine başvurmanız mümkündür. Ayrıca, Green Card çekilişine katılmak için gerekli olmasa bile vize başvurusunda bulunabilmeniz için pasaporta ihtiyacınız olacaktır.

GREEN KART KİMLERE VERİLİR?

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor. Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor. Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor.

2024 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bir sonraki başvuru dönemi Ekim 2024'de alınacak.