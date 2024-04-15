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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da 4 büyüklüğünde deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu sabaha meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

DERİNLİK 9 KİLOMETRE

AFAD ilk verileri açıklarken saat 09.06'da meydana gelen depremin 6.39 km derinlikte olduğu belirtildi. Öte yandan sarsıntı bölgede korkuya neden oldu. 

ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Öte yandan Ege Denizi'nde saat 08.29'da 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. 

Dün gece Muğla da sallanmıştı. Saat 01.21'de meydana gelen Datça merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 3,6 olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli bir şekilde hissedildi. Bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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