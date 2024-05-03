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Koç Metalurji 20,50 TL fiyatla Yıldız Pazar'da halka arz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koç Metalurji 20,50 TL fiyatla Yıldız Pazar&#039;da halka arz olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurusu onaylanan 2 hisse bulunuyor. İlgilenen vatandaşların gündeminde ise Koç Metalurji A.Ş.'nin ne zaman halka arz olacağı ve kaç lot vereceği yer alırken katılım endeksine uygunluk durumu da merak edildi.

Borsa İstanbul'da haraketlilik devam ediyorken yeni hissenin detayları da merak edildi. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri halka arzının hangi bankalarda olacağı ve borsada işlem tarihi araştırılıyor.

SPK'nın başvurusunu onayladığı şirketin talep toplama tarihi henüz belirlenmezken 20,50 TL'den halka arz olacak. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Toplamda 125.000.000 lot verecek olan hissenin kesin miktarları henüz belirlenmedi. Bireysele eşit dağıtım olacak ve talep toplama işlemlerinin ardından borsada işlem görecek.

Bir diğer hisse ise Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. oldu. Tarihi henüz netleşmezken toplamda 58.823.530 lot dağıtacak.

Koç Metalurji 20,50 TL fiyatla Yıldız Pazar'da halka arz olacak - 1. Resim

32,00 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın büyüklüğü 1.882.352.960 olarak açıklandı.

SPK, Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon liralık bedelli sermaye artırımı, Pegasus Hava Taşımacılığının 397 milyon 700 bin 293 liralık bedelsiz sermaye artırımı, Çağdaş Faktoringin 250 milyon lira, Arena Finans Faktoringin 120 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira, VDF Filo Kiralamanın 350 milyon lira, Aktif Yatırım Bankasının 21 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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