Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Nisan 2024 20:31 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 20:49 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize gerektirmeyen veya kolaylıkla vize alabileceği birçok ülke bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında dünyanın dört bir yanından birçok önemli nokta bulunmaktadır. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin bir rehberi: