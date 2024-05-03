Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Mayısta zirve yaptıktan sonra keskin bir şekilde düşecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 11:13 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 11:18 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra keskin bir şekilde düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek." dedi.