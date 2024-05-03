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Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Mayısta zirve yaptıktan sonra keskin bir şekilde düşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten enflasyon yorumu: Mayısta zirve yaptıktan sonra keskin bir şekilde düşecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra keskin bir şekilde düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek." dedi.

Türkiye İstatistik Kurmu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18 artarken, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi.

BAKAN ŞİMŞEK MAYISI İŞARET ETTİ

Bakan Şimşek enflasyonun mayısta zirve yapacağını ve daha sonra keskin bir şekilde düşeceğini söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti.

Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. 

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. 

Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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