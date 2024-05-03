Bugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 09:52 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 09:52 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de 3 Mayıs günü oynanacak olan karşılaşmalar merak edilirken bu akşam maç var mı, kimin soruları araştırılıyor. Şampiyonluk yarışının son hızla devam ettiği ligde ve diğer liglerde birçok mücadele yer alıyor. İşte günün programına dair bilgiler...