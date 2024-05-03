Bugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de 3 Mayıs günü oynanacak olan karşılaşmalar merak edilirken bu akşam maç var mı, kimin soruları araştırılıyor. Şampiyonluk yarışının son hızla devam ettiği ligde ve diğer liglerde birçok mücadele yer alıyor. İşte günün programına dair bilgiler...
Almanya Bundesliga ve Premier Lig'de birçok mücadele yer alırken kimin maçı var sorusu da gündemde yer aldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'in fikstürü...
Bugün oynanacak mücadeleler şöyle:
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Taawon – Al Hilal | 18.00 | S Sport Plus, Exxen
Almanya Bundesliga 2
Fortuna Düsseldorf – Nürnberg | 19.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Hamburg – St.Pauli | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Süper Lig
Ankaragücü – Alanyaspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Beşiktaş – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Hoffenheim – Leipzig | 21.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Torino – Bologna | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport
İngiltere Premier Lig
Luton Town – Everton | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Getafe – Athletic Bilbao | 22.00 | S Sport Plus
Fransa Ligue 1
Lens – Lorient | 22.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Kaynak: Türkiye Gazetesi