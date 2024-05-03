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Bugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün Süper Lig&#039;de Beşiktaş - Rizespor maçı var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 3 Mayıs günü oynanacak olan karşılaşmalar merak edilirken bu akşam maç var mı, kimin soruları araştırılıyor. Şampiyonluk yarışının son hızla devam ettiği ligde ve diğer liglerde birçok mücadele yer alıyor. İşte günün programına dair bilgiler...

Almanya Bundesliga ve Premier Lig'de birçok mücadele yer alırken kimin maçı var sorusu da gündemde yer aldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'in fikstürü...

Bugün oynanacak mücadeleler şöyle:

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon – Al Hilal | 18.00 | S Sport Plus, Exxen

Almanya Bundesliga 2

Fortuna Düsseldorf – Nürnberg | 19.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

Hamburg – St.Pauli | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var - 1. Resim

Süper Lig

Ankaragücü – Alanyaspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Beşiktaş – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

Hoffenheim – Leipzig | 21.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Torino – Bologna | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var - 2. Resim

İngiltere Premier Lig

Luton Town – Everton | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

Getafe – Athletic Bilbao | 22.00 | S Sport Plus

Fransa Ligue 1 

Lens – Lorient | 22.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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