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TFF açıkladı! Süper Lig'de 35.haftanın hakemleri belli oldu

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TFF açıkladı! Süper Lig&#039;de 35.haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig 35. hafta müsabakaları 3, 4, 5 ve 6 Mayıs'ta, Trendyol 1. Lig 33. hafta müsabakaları 4 ve 5 Mayıs'ta, TFF 2. Lig 38. hafta müsabakaları 4 Mayıs'ta, TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur müsabakaları 2 Mayıs'ta oynanacaktır."

TFF açıkladı! Süper Lig'de 35.haftanın hakemleri belli oldu - 1. Resim

TFF açıkladı! Süper Lig'de 35.haftanın hakemleri belli oldu - 2. Resim

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