Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Efsanevi isim Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de düşme hattındaki Hatayspor'da kalmak adına kritik bir dönemece giren teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa etti.
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Yönetimin tecrübeli hocayla yollarını ayırmak istemediği bilinse de Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sunduğu açıklandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, gözler Volkan Demirel ve Hatayspor’dan gelecek açıklamaya çevrildi.
SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.
Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi