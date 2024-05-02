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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Efsanevi isim Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de sürpriz ayrılık! Efsanevi isim Volkan Demirel Hatayspor&#039;dan istifa etti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de düşme hattındaki Hatayspor'da kalmak adına kritik bir dönemece giren teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa etti.

Süper Lig'de son 10 haftada rakipleri karşısında hanesine 5 puan yazdırabilen Atakaş Hatayspor, 18. sıraya gerilediği ligde düşme hattından uzaklaşamadı. Kritik bir dönemece giren Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yönetimin tecrübeli hocayla yollarını ayırmak istemediği bilinse de Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sunduğu açıklandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, gözler Volkan Demirel ve Hatayspor’dan gelecek açıklamaya çevrildi.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.

Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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