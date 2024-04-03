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Haberler > Spor > Volkan Demirel'den Muslera'ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandı

Volkan Demirel'den Muslera'ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandı

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Volkan Demirel&#039;den Muslera&#039;ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası sporseverler tebessüm ettiren anlara tanık etti. Volkan Demirel, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya sarılarak hasret giderdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor karşısında 500. resmi maçına çıktı.

Mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan Uruguaylı eldiven, “500 maç dile kolay gerçekten. Çok zor, 13 yılda oldu bunlar. Aynı zamanda birçok kupa kazandık, ligde şampiyonluklar kazandık. Birçok büyük hoca ve birçok büyük oyuncuyla oynadık. Gerçekten uzun bir maceraydı” ifadelerini kullandı.

MUSLERA: UMARIM İKİ KUPAYI DA KAZANIRIZ

Sezonu iki kupa ile tamamlamak istediklerini söyleyen Muslera, “Bu kulüp sezon başında gidebileceği bütün kupaları kazanmak için yola çıkar. Bu sezon iki tanesini maalesef kaybettik. 1 hafta içinde bir tane daha var. Önümüzdeki aylar içinde de ligin sonuna yaklaşıyoruz. Lige başlarken Galatasaray zaten şampiyonluk için mücadele etmiştir. Umarım bu sezon iki kupayı da kazanırız” görüşlerini aktardı.

Volkan Demirel'den Muslera'ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandı - 1. Resim

VOLKAN DEMİREL'DEN MUSLERA'YA JEST

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, stadyumdan ayrıldığı esnada Muslera'ya denk geldi.

İkili arasında yaşanan samimi anlar sporseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Uruguaylı kaleciye övgüler yağdıran Demirel, "Söylenecek bir şey yok. Türkiye’nin en iyisi şu an. Çok da seviyorum kendisini. 500 olmasa da bir 100, 200 maç daha oynayabilir” dedi.

VOLKAN DEMİREL VE MUSLERA ARASINDA YAŞANAN SAMİMİ ANLAR

Düzenleyen:  - Spor
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