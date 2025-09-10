Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika'da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika'da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları

- Güncelleme:
Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika&#039;da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Green Card, her yıl milyonlarca kişinin gündeminde. 2025-2026 dönemi için Green Card başvuruları merakla bekleniyor. DV Lottery kapsamında gerçekleştirilen Green Card başvurusu ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak sorusu gündemde yerini şimdiden aldı. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor ve hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. 

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika'da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları - 1. Resim

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card için başvuru dönemi her yıl büyük ilgi görüyor. 2025-2026 dönemi için başvuruların Ekim ayının ilk haftasında başlaması ve yaklaşık bir ay süreceği öngörülüyor.

Başvurular ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan tarihler arasında yalnızca DV Lottery’nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika'da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları - 2. Resim

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları DV Lottery resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Başvurmak isteyen kişiler, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmalı, yanlış veya eksik bilgi vermekten kaçınmalı.

Başvuru formunda adayın kişisel bilgileri, eğitim durumu, doğum bilgileri ve varsa aile üyelerine ilişkin bilgiler yer alır.

Başvuru tamamlandıktan sonra adaylara bir başvuru numarası veriliyor. Verilen numara, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı dönem olan bir sonraki yılın Mayıs ayında sonuçları kontrol etmek için kullanılıyor. Sonuçlar yalnızca DV Lottery resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Amerika'da yaşamak için Yeşil Kart çekilişi şartları - 3. Resim

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card başvuru şartlarında adayların eğitim ve iş geçmişi ile ilgili belirli kriterleri karşılaması, formu eksiksiz ve doğru doldurması, başvuru süresini kaçırmaması yer alıyor.

