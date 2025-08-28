Green Card başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2025 ABD Yeşil Kart çekiliş tarihi bekleniyor!

Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery, ABD’de yaşamak ve çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat. 2025-2026 dönemi için de Green Card başvuruları yine yoğun ilgi görecek. ABD’de yaşama hayali kuran vatandaşların, resmi site üzerinden başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları ve duyurulan tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURU NE ZAMAN?

2025-2026 dönemi için Amerika Birleşik Devletleri Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar, başvuru tarihlerini merak ediyor.

Green Card başvuru süreci genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor.

2025 dönemi için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay süreceği öngörülüyor. Kesin tarihler ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Eylül 2025 sonunda ilan edilecek.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card başvuruları yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tamamen ücretsiz ve online olarak gerçekleştiriliyor.

Adaylar formu eksiksiz ve hatasız doldurmak zorunda. Başvuru tamamlandığında verilen onay kodu, başvurunun ilerleyen aşamalarında ve sonuç sorgulamasında gerekli olduğundan mutlaka saklanmalı. Başvuru sonuçları takip eden yılın Mayıs ayında açıklanıyor ve yalnızca resmi site üzerinden öğrenilebiliyor. 2025 başvuruları için sonuçlar Mayıs 2026’da ilan edilecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card çekilişine katılmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin en az lise mezunu olmaları veya eşdeğer bir eğitim seviyesine sahip olmaları gerekiyor. Lise diplomasına sahip olmayan adaylar, son beş yıl içerisinde en az iki yıl mesleki eğitim veya deneyim gerektiren bir işte çalışmış olmalı.

Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerin ABD tarafından açıklanan uygun ülkeler listesinde yer alması gerekiyor. Türkiye, uygun ülkeler arasında bulunuyor.