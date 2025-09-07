Gülçin Ergül'ün yeğeni neden öldü?

Gülçin Ergül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, yeğeni Nymphe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kısa süre içinde Ergül'e taziye mesajları yağdı.

Gülçin Ergül, sosyal medya paylaşımında yeğeni Nymphe’yi kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim. Teyzen seni hiç bir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de, yakın bir zamanda, bana inandığını söyleyerek bana paha biçilemez bir motivasyon hatırası verdin. Senin bana vermeye niyet ettiğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Senin de saf niyetimden ve sonsuz sevgimden şüphe etmeden, sevgimi hep yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, hür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam. Senin küçükken bana verdiğin isimle Gülç…”