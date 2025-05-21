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Gülün başkentinde mesai başladı! Isparta'da güller sepette

Kaynak: AA
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Gülün başkentinde mesai başladı! Isparta&#039;da güller sepette
Haberler Haberleri  / AA

Gülün başkenti olarak bilinen Isparta'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber gül hasadı başladı. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu hasat yüzzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

​Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888 yılında Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, günümüzde yüzlerce dönüm arazide üretiliyor.

Gülün başkentinde mesai başladı! Isparta'da güller sepette - 1. Resim

GÜLLER, ALIM MERKEZİNE GİDİYOR

Ispartalılar, topladıkları gülleri kısa süre içinde "alım merkezi" olarak adlandırılanfabrikalara götürüyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılıyor.

Kaynatma işlemi tamamlanmasının ardından gülden çıkan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmadan sonra yağ, sudan süzülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Gülün başkentinde mesai başladı! Isparta'da güller sepette - 2. Resim

ZİRAİ DON GÜLLERİ DE ETKİLEDİ

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, hasat sezonunun düşük rakımlı bölgelerde başladığını ve hava sıcaklıklarının artmasıyla artacağı konusunda bilgi verdi.

Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığın anımsatan Işıdan, "Hasada bu yıl biraz hüzünlü başladık. Yaşadığımız zirai don gülleri de etkiledi. Özellikle ilk çıkan tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 oranında kayıp söz konusu. Umarım önümüzdeki günlerde hava koşulları ideal düzeyde devam eder. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olursa, haziran ayı sonuna kadar hasadımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

Gülün başkentinde mesai başladı! Isparta'da güller sepette - 3. Resim

HASAT ZAMANI TURİZM CANLANIYOR

Diğer yandan Işıdan, gül hasatı döneminde yerli ve yabancı turistlerin Isparta'ya geldiği için turizmde hareketlilik yaşandığını da kaydetti.

Işıdan, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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