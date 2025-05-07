Günün kritik maçları sporseverleri ekran başına kilitleyecek! Bugün maç var mı?

Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği birbirinden önemli karşılaşmalarda zirve yarışı devam ediyor. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü maç programının belli olmasıyla beraber UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş heyecanı Paris Saint Germain Aresenal maçı ile nefesleri kesecek.

Süper Lig başta olmak üzere birçok Avrupa arenasında birbirinden önemli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekliyor.

Şampiyonluk yarışından düşme hattına kadar futbol tutkunları için dolu dolu bir akşam yaşanacak. Avrupa'daki derbi heyecanı ekranlara taşınıyor.

7 Mayıs Çarşamba bugün oynanacak maçlar ve saatleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi final rövanş maçları bu akşam oynanacak Paris Saint Germain Aresenal maçı ile tamamlanacaktır.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Süper Lig'de herhangi bir maç bulunmamaktadır. Ancak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları bağlamında oynanacak Paris Saint Germain - Arsenal karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Ayrıca Suudi Arabistan Liginde 19:15 Al Raed - Al Hilal, 19:25 Al Ahli - Al Taawon ve 21:00 Al Nassr - Al Ittihad maçı olacaktır.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30 - Corinthians vs America Cali (Copa Sudamericana)

13:00 - Machida vs Kyoto (Japonya J.League)

13:00 - Shonan Bellmar vs Hiroshima (Japonya J.League)

17:00 - Faroe Adaları vs Avusturya (UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

19:15 - Al Raed vs Al Hilal (Suudi Arabistan Pro Lig)

19:30 - Silkeborg vs Brondby IF (Danimarka Kupası)

20:00 - Hollanda vs Norveç (UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

21:00 - Al Nassr vs Al Ittihad (Suudi Arabistan Pro Lig)

22:00 - PSG vs Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final)

23:00 - Leon vs Cruz Azul (Meksika Premier Ligi - Clausura)

23:00 - Necaxa vs Tigres (Meksika Premier Ligi - Clausura)