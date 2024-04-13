Gusül abdesti gerektiren ve gerektirmeyen durumlar: Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül Abdesti Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir? Gusül Abdesti Nasıl Alınır? İşte gusül/boy abdesti ile ilgili akıllara takılan birçok sorunun cevabını aşağıda madde madde sizlerle paylaşıyoruz.

Müslümanlık maddi ve manevi temizliğe çok önem veren bir dindir. İbadetler Müslümanları manevi anlamda temizleyip mutlu etmektedir. Gusül abdesti, namaz abdesti ve diğer temizlikler gibi işlemler Müslümanların maddi temizliğini sağlar. Biz Müslümanlar için çok büyük öneme sahip olan gusül abdesti hangi durumlarda gerekli, gusül abdesti nasıl alınır ve boy abdesti alırken nelere dikkat etmeliyiz?

GUSÜL ABDESTİ GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN DURUMLAR NELERDİR?

“Gusül” kelimesi sözlükte “Yıkamak, temizlemek” anlamına gelen mastar haldeki bir kelimedir. O yüzden gusül abdesti de vücudumuzun bir bölümü ile tamamını yıkama ile oluşan bir temizlenme biçimidir. Türkçede gusül abdesti yerine geleneksel olarak “Boy Abdesti” kelimesi kullanılmaktadır.

İnsan hayatında birçok durum vardır. Bunların gusül yönünden neye denk geldiğini bilmek Müslümanca yaşamda hayatımızı kolaylaştıracaktır.

Öncelikle cinsel uzuvdan çıkan “Meni, vedi, mezi ve prostat akıntısı” nın ne olduğunu bilmek bizler için önemlidir. İlk önce bunların ne olduğuna bakalım.

Meni: Cinsel ilişki sırasında ya da mastürbasyon anının heyecanı ve zevki ile ortaya çıkan yapışkan sıvıdır. Erkekten gelen meniye sperm denir ve beyaz renklidir. Kadından gelen meni ise sarımtıraktır.

Vedi:İdrardan sonra çıkan beyaz, bulanık, koyu, yapışkan sıvı maddedir.

Mezi: Zevk anında, şehvetlenince, açık/müstehcen resimlere bakınca, şehvetle öpüşünce ve sürtününce çıkan birkaç damla renksiz sıvıdır.

Prostat Sıvısı: Genelde idrardan sonra gelen, koyu, yapışkan bir sıvıdır.

İşte bunların birbirinden ayrımını bilmek gusül ile ilgili sorunların/soruların büyük bir kısmının cevabını bulmuş olacağız. Hangisinde gusül/boy abdesti gereklidir? Hadi gelin birlikte bakalım.

Zevk, şehvetle gelen meni dışında; vedi, mezi, prostat sıvısında gusül abdesti gerekmez. Meni hem erkekte hem de kadında ya cinsel birleşim anında ya el ile yapılan tatmin sırasında ya da çeşitli yöntemlerle keyiflenme ile gelmektedir.O kişi de bunun farkındadır. O yüzden meni çıkışı olması durumunda gusül abdesti gereklidir. Ancak vedi, mezi gibi akıntılarda cinsel birliktelik ya da mastürbasyon işlemleri olmamasından dolayı gusül abdesti gerekmemektedir. İlk olarak bilmemiz gereken en önemli ayrım budur.

Şimdi de gusül gerektiren durumları madde madde sıralayalım.

1- Hayız veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Hayız bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül yetişir. Kadın cünüp iken hayz(adet döngüsü) görürse, isterse hemen gusleder, isterse hayız bitene kadar bekler, sonra ikisi için bir defa gusleder.

2- Zekerin [penisin] ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, ferce [hazneye] girince, meni gelmese de erkek dekadın da cünüp olur. Yuvarlak kısım girmezse cünüp olmaz.

3- Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur.



4- İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören erkek ve kadın cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmez. Bazı âlimler kadının menisi içeri akar, ihtiyaten yıkanması iyi olur demişlerdir.



5- Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksagusletmek gerekir. İdrar yaptıktan veya bir müddet uyuduktan sonra çıkarsa gusül gerekmez.



6- İstimna [mastürbasyon] guslü gerektirir.

7- Cünüp olup, idrar yapmadan guslettikten sonra meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusletmek gerekir. Bunun için, gusülden önce idrara çıkıp, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkardıktan sonra gusletmek lazımdır.

8- Zekerin ucu, kadının veya erkeğin dübürüne girince, meni aksa daakmasa da her ikisine gusletmek farz olur. Hayz(adet döngüsü) halinde de temiz iken de kadına dübüründen yaklaşmak haramdır. Büyük günahtır. Livata veya cinsi sapıklık denilen oğlan kirletmek daha büyük günahtır. Hayvana tecavüz edene de gusül gerekir. Çok çirkin ve büyük günahtır.

9- İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görenin, gusletmesi lazımdır. Uyanıp çamaşırında meni gören, ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusleder. Mezi sansa ihtiyaten gusleder.

10- Kadın, kocasını düşünürken, şehvetle titremeden sonra sarımtırak bir akıntı gelirse, gusül gerekir.

Yukarıda guslü gerektiren durumları yazdık. Şimdi de halk arasında guslü gerektirdiğini sanılıp da aslında gusül gerektirmeyen durumları sıralayalım. Çünkü cinsel organdan çıkan her sıvıda gusle ihtiyaç görülmemektedir.

1- Bir erkek, bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse, gusül gerekmez. Bakarken şehvetlenip meni gelirse gusül gerekir, mezi gelirse, yine gusül gerekmez.

2- Bir kadın, kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez.

3- Karı-koca oynaşırken, çıplak resme bakarken veya düşünürken mezi gelse fakat meni gelmese gusül gerekmez.

4- İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez.

5- Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca, Şafii’de gusül lazım olur, diğer üç mezhepte lazım olmaz.

6- İhtilâm olduğunu hatırlayan, uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. İhtilam olan, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görürse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi akarsa, gusül gerekmez.

7- Cünüp olup guslettikten sonra, kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekmez.

8- Kadın veya erkek, etek [kasık] tıraşı olsa gusül gerekmez.

9- Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de koklayana da gusül gerekmez. Abdesti bile bozmaz. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi caiz değildir.

10- Cünüpken giyilen kıyafeti, üstünde necaset yoksa tekrar giymekte ve o elbiseyle namaz kılmakta mahzur yoktur.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Şu ana kadar guslün hangi durumlarda alınacağını hangi durumlarda alınmayacağını inceledik. Peki, gusül/boy abdesti nasıl alınır? Guslün farzları, sünnetleri nelerdir? Bunlar hakkında da önemli noktalara birlikte değinelim.

Öncelikle gusül abdesti almak için illaki cünüplük durumu olması gerekmemektedir. Kişi cünüp olmadan da banyoya girdiğinde gusül abdesti alabilir. Buna mâni bir durum yoktur. Hatta Müslüman için bu durum daha da iyidir.

Cünüplük durumu ortaya çıktı, gusül abdesti almamız gerekiyor ve neler yapmalıyız?

Gusül abdestinin farzı üçtür:

1- Ağza su alıp ağzın içini yıkamak

2- Burnuna su çekip burnun içini yıkamak

3- Tüm bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır .

Burada saydıklarım Hanefi mezhebine göre guslün farzlarıdır.

Peki, sünnet üzere gusül abdesti nasıl alınır?

Sünnet üzere gusül abdesti almak için, önce, temiz olsa bile, iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necaset varsa yıkamalı, sonra gusle niyet ederek tam bir abdest almalı. Sonra bütün bedene üç defa su dökmelidir. Önce üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza, sonra üç defa sol omuza dökmeli, her döküşte, o taraf tamamen ıslanmalı. Birinci dökmede ovmalıdır. Gusülde, bir organa dökülen suyu, başka organlara akıtmak caiz olup orası da temizlenir. Çünkü, gusülde bütün beden, bir organ sayılır. Abdest alırken bir organa dökülen su ile, başka organ ıslanırsa yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca, tekrar abdest almak mekruhtur. Guslederken abdesti bozulursa, gusle zararı olmazfakat namaz kılmak için bir daha almak lazım olur.