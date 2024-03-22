Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar. | Oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayında orucu bozan bozmayan durumlar ile alakalı konular sıklıkla gündeme geliyor. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı, kaza gerekir mi soruları ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Dinimiz İslam sayfasına göre, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? İşte, detaylar...

Ramazan ayında oruç tutmak, iftar, sahur gibi konularla alakalı sorular gündeme geliyor. Orucu bozan durumların cevapları araştırılıyor. Dinimiz İslam'a göre cevapladığımız Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? sorusunun detayları haberimizde yer alıyor.

ABDEST ALIRKEN YANLIŞLIKLA SU YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Dinimiz İslam'a göre, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar. Kasten oruç bozulmadığı için orucun kazası gerekir. Bu nedenle oruçlu iken ağza ve buruna fazla su çekilmese de olacağı söylenmiştir.

Abdest alırken ağızdaki kalan yaşlığı tükürükle yutmak orucu bozmaz. Çünkü bundan kurtulmak imkansızdır. İbni Abidin hazretlerinin buyurduğuna göre:"Bezzaziye'de abdestten sonra, ağızda kalan yaşlığı, tükürükle yutmak orucu bozmaz. Çünkü bundan korunmak imkansızdır." der.

Kaynak: Dinimizislam.com