Teravih namazı saat kaçta bitiyor? Teravih namazı ne kadar sürüyor, kaçta biter?

Teravih namazı saat kaçta bitiyor, ne kadar sürüyor? | Ramazan ayının gelmesi ile birlikte camiler teravih namazı kılan vatandaşlar ile dolup taştı. 20 rekatlık teravih namazı ve 13 rekatlık yatsı namazı ile birlikte vakit namazlarına kıyasla uzun sürmektedir. Peki, Teravih namazı saat kaçta bitiyor? İşte teravih namazının süresi!

Teravih namazı saat kaçta bitiyor? Teravih namazı süresi sabittir ancak teravih namazının bitiş saati her ilde farklılık göstermektedir. Peki, Teravih namazı ne zaman bitiyor? İşte teravih namaz saati ile ilgili bilgiler…

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

20 rekatlık teravih namazı, her rekatın 1 dakika sürdüğü varsayılırsa 20 dakika sürmektedir. 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3 rekâtta vitir namazı ile birlikte namaz yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Teravih namazının saat kaçta biteceğini öğrenmek için her yatsı ezanı vaktine 45 dakika ekleyerek tahmini teravih namazının bitiş saatini öğrenebilirsiniz. Ancak bu durum her ilde farklı namaz vakitleri olması nedeniyle değişiklik göstermektedir.

İstanbul üzerinden örnekleyecek olursak:

İstanbul’da 22 Mart 2024 Cuma günü Yatsı namazı vakti saat 20.45’tedir. Yukarıda açıkladığımız yöntem üzerinden hesapladığımızda teravih namazının tahmini biteceği saat 21.30 olacaktır.

Teravih namazının biteceği saati diğer günler ve şehirler için de bu şekilde tahmini olarak hesaplayabilirsiniz.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

22 Mart 2024 Cuma: 20.45

23 Mart 2024 Cumartesi: 20.46

24 Mart 2024 Pazar: 20.47

25 Mart 2024 Pazartesi: 20.49

26 Mart 2024 Salı: 20.50

27 Mart 2024 Çarşamba: 20.51

28 Mart 2024 Perşembe: 20.52

29 Mart 2024 Cuma: 20.54

30 Mart 2024 Cumartesi: 20.55

31 Mart 2024 Pazar: 20.56

1 Nisan 2024 Pazartesi: 20.57

2 Nisan 2024 Salı: 20.59

3 Nisan 2024 Çarşamba: 21.00

4 Nisan 2024 Perşembe: 21.01

5 Nisan 2024 Cuma: 21.03

6 Nisan 2024 Cumartesi: 21.04

7 Nisan 2024 Pazar: 21.05

8 Nisan 2024 Pazartesi: 21.07

9 Nisan 2024 Salı: 21.08

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şâfiî’de ise hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir. Ta’dil-i erkân, Hanefî’de vacib, Şâfiî’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı.

Kaynak: dinimizislam.com