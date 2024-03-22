Ramazan ayının içindeyken oruca dair soruların cevapları gündeme geldi. Mazeretli ve mazeretsiz olarak 1 gün oruç tutmasam ne olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Dinimiz İslam'a göre 1 gün oruç tutmasam ne olur? Kefaret gerektiren durumlar nedir, kefaret orucu nasıl tutulur merak ediliyor. İşte, detaylar...

2024 Ramazan ayının içindeyken oruca dair konular gündeme geliyor. Orucu bozan hallerin sıklıkla aratılırken bir yandan da mazeretli veya mazeretsiz oruç tutmayınca ne olur araştırılıyor. Dinimiz İslam sayfasından alınan bilgilere göre 1 gün oruç tutmasam ne olur? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

1 GÜN ORUÇ TUTMAZSAM NE OLUR? -DİNİMİZ İSLAM

Dinimiz İslam'a göre, Ramazan'da mazeretsiz oruç tutmamanın büyük günah, haram olduğu söylenmiştir. Orucun farz olduğu Ramazan ayında birkaç gün mazeretsiz oruç tutulmadığında öncelikle tutulmayan oruçlar için tevbe edilmesi gerekir. Ardından kaç gün tutulmadıysa o gün kadar kaza orucu tutulur. Eğer Ramazan ayında 30 gün oruç tutulmazsa, yine tutmadığı gün kadar kaza edilmesi gerekir. Bu konuda ne kadar oruç tutulacağını belirleyen oruca niyet edilmeden orucun tutulmamasıdır. Niyet edilmeden oruç tutulduğunda o orucun kazası gerekir. Ancak Ramazan orucu niyet edilip bozulursa cezası kefarettir.

RAMAZAN'DA KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELER?

Dinimiz İslam'dan alınan bilgilere göre, Ramazanda orucu bozup kefaret gerektiren haller arasında, bilerek yiyip içmek, sigara içmek, cinsel ilişkiye girmek ve kaza gerektiren bir şey yapılarak orucun bozulması ardından ramazanın başka bir günü "nasıl olsa kaza oluyor, kefaret gerekmiyor" diyerek aynı şeyin kasten yapılması kefaret gerektirir. Ayrıca gıybet, sürme çekmek ve kan almak gibi orucun bozmadığı bilinen şeylerin ardından, oruç bozuldu diye düşünülerek yiyip içmek de kefaret gerektiriyor.

KEFARET ORUCU KAÇ GÜNDÜR, NASIL TUTULUR?

Geceden niyetli bir şekilde ramazan orucu tutan biri mazeretsiz olarak orucunu kasten bozan bir kişinin, peş peşe 60 gün oruç tutması oruç tutmazsa da 60 fakiri doyurması gerekir. 60 gün oruç peş peşe tutulur. 60 gün oruç sonrası tutmadığı her gün için, birer gün daha oruç tutulması gerekir. Birkaç ramazan üst üste kefareti olan veya aynı ramazan ayı içerisinde 2 gün kefareti olan bir kimsenin birinci kefareti yapmadıysa ikisi için yalnız bir kefaret yapılır. Birinci kefaret yapılmışsa, ikinci kefaret ayrıca yapılır.

Kaynak: Dinimizislam.com