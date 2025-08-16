Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halit Yukay bulundu mu, son durum ne?

Halit Yukay bulundu mu, son durum ne?
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Halit Yukay'ın bulunup bulmadığı merak ediliyor. 11 gündür hakkında haber alınamayan iş insanı Yukay, 4 Ağustos'ta denize açılmıştı. Peki, Halit Yukay bulundu mu, son durum ne? İşte cevabı...

Halit Yukay bulundu mu, son durum ne? İş insanı Halit Yukay hakkında yeni haberleri beklenmeye başladı. Gündeme damga gibi vuran olay 4 Ağustos'ta gerçekleşti. 

Denize açılan ve 5 Ağustos'ta ihbar yapılan Halit Yukay için arama çalışmalarındaki son durum merak ediliyor.

HALİT YUKAY BULUNDU MU, SON DURUM NE?

16 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla Halit Yukay henüz bulunamamıştır. 

İş insanı Halit Yukay, kendine ait teknesi ile Yalova’dan Bozcaada’ya giderken Marmara Denizi açıklarında teknesi parçalanmıştı. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridinde deniz polisi aramalarına devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını arttırdı. Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı iddia edilen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Halit Yukay'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

