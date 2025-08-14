Kayıp iş adamı Halit Yukay olayında yeni gelişme! Yatının koltuğu karaya vurdu

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

YATIN KOLTUĞU KARAYA VURDU

Yatın koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. Ekiplerin bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve tasarımcı Halit Yukay’ın teknesi, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gittiği sırada denizde parçalanmış olarak bulunmuştu.

KURU YÜK GEMİSİNDEKİ İZ KAPTANI ELE VERMİŞTİ

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ''Taksirle ölüme neden olma'' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ''Arel 7'' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.