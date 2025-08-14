Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp iş adamı Halit Yukay olayında yeni gelişme! Yatının koltuğu karaya vurdu

Kayıp iş adamı Halit Yukay olayında yeni gelişme! Yatının koltuğu karaya vurdu

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ın yat koltuğu, Çanakkale Karabiga'da karaya vurmuş şekilde bulundu.

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp iş adamı Halit Yukay olayında yeni gelişme! Yatının koltuğu karaya vurdu - 1. Resim

YATIN KOLTUĞU KARAYA VURDU

Yatın koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. Ekiplerin bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Kayıp iş adamı Halit Yukay olayında yeni gelişme! Yatının koltuğu karaya vurdu - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve tasarımcı Halit Yukay’ın teknesi, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gittiği sırada denizde parçalanmış olarak bulunmuştu.

KURU YÜK GEMİSİNDEKİ İZ KAPTANI ELE VERMİŞTİ

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ''Taksirle ölüme neden olma'' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ''Arel 7'' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

