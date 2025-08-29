Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamrun nerenin, hangi ülkenin takımı?

Hamrun nerenin, hangi ülkenin takımı? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Hamrun Spartans'in kökenini araştırılıyor.

Hamrun nerenin, hangi ülkenin takımı? Son zamanlarda Avrupa maçlarında ismini sıkça duyuran Hamrun Spartans, futbolseverlerin sorgulattığı konular arasında yer aldı.

Taraftarlar, Hamrun'un hangi lige ait olduğunu araştırıyor. Futbol gündeminin dikkatini çeken takım hakkında detaylar özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

HAMRUN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI? 

Hamrun Spartans, Malta'nın Ħamrun kasabasını temsil eden köklü bir futbol takımıdır. 1907 yılında kurulmuş profesyonel bir Maltese futbol kulübüdür.

Samsunspor'un rakibi olan Hamrun Spartans'ın kadro değeri yaklaşık 5 milyon eurodur. Kulüp, Malta futbolunda önemli bir yer edinmiştir. 11 lig şampiyonluğu kazanmıştır ve 2025 yılında en son şampiyonluğunu elde etmiştir.  Hamrun Spartans takımı Malta'nın Ħamrun kasabasına aittir. 

