Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri araştırılıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselme mücadelesi veren Maccabi Tel Aviv ve Hamrun Spartans, 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

İlk maçta deplasmanda galip gelen Maccabi Tel Aviv, evinde turu garantilemeyi hedeflerken, Hamrun Spartans sürpriz peşinde.

MACCABİ TEL AVİV - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maccabi Tel Aviv ile Hamrun Spartans arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak.

Maç, Sırbistan’ın Bačka Topola şehrindeki TSC Arena’da seyircisiz gerçekleşecek. İlk maçı 5 Ağustos 2025’te Malta’daki Ta’ Qali Ulusal Stadyumu’nda 2-1 kazanan Maccabi Tel Aviv, bu avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Hamrun Spartans ise en az iki farklı galibiyet alarak turu geçmek için mücadele edecek.

MACCABİ TEL AVİV - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçının Türkiye’de hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı.