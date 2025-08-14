Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri araştırılıyor
UEFA Avrupa Ligi, Maccabi Tel Aviv, 3. Ön Eleme Turu, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İsrail’in güçlü ekibi Maccabi Tel Aviv, Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı konuk ediyor. İlk maçta 2-1’lik skorla avantaj yakalayan Maccabi, turu geçmek için sahaya çıkacak. Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maç saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselme mücadelesi veren Maccabi Tel Aviv ve Hamrun Spartans, 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

İlk maçta deplasmanda galip gelen Maccabi Tel Aviv, evinde turu garantilemeyi hedeflerken, Hamrun Spartans sürpriz peşinde.

MACCABİ TEL AVİV - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maccabi Tel Aviv ile Hamrun Spartans arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak.

Maç, Sırbistan’ın Bačka Topola şehrindeki TSC Arena’da seyircisiz gerçekleşecek. İlk maçı 5 Ağustos 2025’te Malta’daki Ta’ Qali Ulusal Stadyumu’nda 2-1 kazanan Maccabi Tel Aviv, bu avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Hamrun Spartans ise en az iki farklı galibiyet alarak turu geçmek için mücadele edecek.

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri araştırılıyor - 1. Resim

MACCABİ TEL AVİV - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçının Türkiye’de hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

