Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC, Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Geçen hafta oynana ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti. Takımlar tur için galibiyet peşinde tek gol kazandıracak, beraberlik olması durumunda ise uzatma, gerekirse penaltı atışları devreye girecek.

WOLFSBERGER - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsberger - PAOK maçı bu akşam (14 Ağustos 2025, Perşembe) Türkiye saati ile 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Wolfsberger AC'nin ev sahipliğinde Wörthersee Stadyumu'nda (Klagenfurt, Avusturya) gerçekleşecek.

WOLFSBERGER - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.