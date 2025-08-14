Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...

Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen hafta karşı karışa geldikleri maçtan golsüz eşitlikle dönen Wolfsberger ve PAOK bu defa tur için oynayacak. İki takım da varını yoğunu sahaya koyacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler de Wolfsberger - PAOK maçının ne zaman oynanacağını ve saatini merak etti. Son gelişmeler bu haberde derlendi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC, Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Geçen hafta oynana ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti. Takımlar tur için galibiyet peşinde tek gol kazandıracak, beraberlik olması durumunda ise uzatma, gerekirse penaltı atışları devreye girecek.

WOLFSBERGER - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsberger - PAOK maçı bu akşam (14 Ağustos 2025, Perşembe) Türkiye saati ile 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Wolfsberger AC'nin ev sahipliğinde Wörthersee Stadyumu'nda (Klagenfurt, Avusturya) gerçekleşecek. 

WOLFSBERGER - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA? 

Mücadelenin canlı yayın bilgisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerNoah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?Beşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor! - HaberlerBeşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor!Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyor - HaberlerDrita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyorAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı - HaberlerVoleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...