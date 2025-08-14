Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta... 3. ön eleme turu maçları bugün devam edecek. Futbolseverleri görsel şölenin beklediği bu akşam Brann, Hacken’i ağırlayacak. Geri sayım başladı Brann - Hacken maçının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Brann - Hacken maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte son bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı tüm hızı ile sürüyor. 3. ön eleme turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Brann'ın deplasmanda Hacken'i 2-0 yenmesinin ardından iki takım da galibiyet için mücadele edecek.
BRANN - HACKEN MAÇI HAKEMİ KİM?
Brann - Hacken maçını hakem Nicholas Walsh yönetecek.
BRANN - HACKEN MAÇI NE ZAMAN?
Brann - Hacken maçının saati de merak konusuydu, o da belli oldu. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
