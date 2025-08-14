Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı tüm hızı ile sürüyor. 3. ön eleme turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Brann'ın deplasmanda Hacken'i 2-0 yenmesinin ardından iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

BRANN - HACKEN MAÇI HAKEMİ KİM?

Brann - Hacken maçını hakem Nicholas Walsh yönetecek.

BRANN - HACKEN MAÇI NE ZAMAN?

Brann - Hacken maçının saati de merak konusuydu, o da belli oldu. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.