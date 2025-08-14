Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kosova temsilcisi Drita, Romanya’nın köklü ekibi FCSB’yi ağırlıyor. Rövanş mücadelesinde karşılaşan iki takım play-off için mücadele edecek. Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselme mücadelesi veren Drita ve FCSB, 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Drita, ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmek için sahaya çıkacak.
DRİTA-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Drita, FCSB’yi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de ağırlayacak.
Maç, Kosova’nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. İlk maçı 7 Ağustos’ta Romanya’da 3-2 kazanan FCSB, avantajlı bir skorla Kosova’ya gelirken Drita evinde galibiyet alarak turu geçmeyi hedefliyor.
DRİTA-FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?
Drita - FCSB maçının Türkiye’de hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.
