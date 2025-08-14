Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta?

Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Bugün 3. ön eleme turu karşılaşmaları oynanacak. Kritik karşılaşmada Midtjylland, Fredrikstad'ı ağırlayacak. Peki, Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar..

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda UEFA Avrupa Ligi'nde play off turuna çıkmayı amaçlayan Midtjylland, rakibi -Fredrikstad karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ev sahibi ekip, son haftalardaki performansını sahaya yansıtmayı ve turu garantileyen bir sonuçla bir üst tura çıkmak istiyor. Diğer yandan, Rigas Skola ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı amaçlıyor. Peki, Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı..

Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

MİDTJYLLAND - FREDRİKSTAD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Midtjylland - Fredrikstad’ı konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 19.00’da başlayacak.

Taraftarlar ve futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip ediyor. Midtjylland - Fredrikstad maçının başlaması saatler kaldı. 

Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

MİDTJYLLAND - FREDRİKSTAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Fredrikstad mücadelesine kısa bir süre kala maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Ancak maçın yayıncı kuruluşu belli değildir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerNoah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?Beşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor! - HaberlerBeşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor!Wolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta... - HaberlerWolfsberger - PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa liginde heyecan dorukta...Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyor - HaberlerDrita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyorAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...