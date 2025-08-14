Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda UEFA Avrupa Ligi'nde play off turuna çıkmayı amaçlayan Midtjylland, rakibi -Fredrikstad karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ev sahibi ekip, son haftalardaki performansını sahaya yansıtmayı ve turu garantileyen bir sonuçla bir üst tura çıkmak istiyor. Diğer yandan, Rigas Skola ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı amaçlıyor. Peki, Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı..

MİDTJYLLAND - FREDRİKSTAD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Midtjylland - Fredrikstad’ı konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 19.00’da başlayacak.

Taraftarlar ve futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip ediyor. Midtjylland - Fredrikstad maçının başlaması saatler kaldı.

MİDTJYLLAND - FREDRİKSTAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Fredrikstad mücadelesine kısa bir süre kala maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Ancak maçın yayıncı kuruluşu belli değildir.