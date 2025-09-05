CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici olarak atanan Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı alarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ülke gündemine oturan kararın ardından, "Hasan Babacan kimdir, ne iş yapıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

İşte Hasan Babacan'ın hayatı, akademik geçmişi ve siyasi kariyeri.

HASAN BABACAN KİMDİR?

Hasan Babacan, 1966 yılında Isparta'da doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Babacan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine göre Revan Kazası" başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı.

Doktorasını ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nde "Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)" başlıklı çalışmasıyla tamamladı.

HASAN BABACAN NE İŞ YAPIYOR?

Siyasetçi ve akademisyen olan Hasan Babacan, CHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanınca, geçici heyet üyeleri arasında yer aldı. Ancak 5 Eylül 2025 Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan heyetten çekildiğini duyurdu.