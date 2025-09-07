Antik Roma, Sasaniler, Arap egemenliği, Selçuklu, Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Hasankeyf'in konumu araştırılıyor.

HASANKEYF NEREDE?

Hasankeyf, Batman'dadır. Batman ile Hasankeyf arasındaki mesafe toplam 37 kilometre vardır. Ayrıca İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçedir.

Kayalara oyulmuş konutları sebebiyle, Süryânice Kifo (kaya) kelimesinden türetilmiş Kifos ve Cepha / Ciphas isimleriyle bahsedilen şehir "Mağaralar Şehri" veya "Kayalar Kenti" anlamına Arapça ve "Hısnı Keyfa" denilmiştir. "Hısn-ı keyfa" adı Osmanlılar zamanında Hısnıkeyf, halk arasında da Hasankeyf şekliyle günümüze ulaşmıştır.

HASANKEYF'E NASIL GİDİLİR?

Bulunduğunuz noktadan Batman'a ulaştıktan sonra şehir merkezinden kalkan minibüslerle ya da özel araçlarla Hasankeyf'e gidebilirsiniz.