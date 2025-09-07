Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasankeyf nerede?

Hasankeyf nerede?
1981'de doğal koruma alanı ilan edilen Hasankeyf'in nerede olduğu merak konusu oldu. Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Hasankeyf'in ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Antik Roma, Sasaniler, Arap egemenliği, Selçuklu, Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Hasankeyf'in konumu araştırılıyor.

Hasankeyf nerede? - 1. Resim

HASANKEYF NEREDE?

Hasankeyf, Batman'dadır. Batman ile Hasankeyf arasındaki mesafe toplam 37 kilometre vardır. Ayrıca İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçedir.

Kayalara oyulmuş konutları sebebiyle, Süryânice Kifo (kaya) kelimesinden türetilmiş Kifos ve Cepha / Ciphas isimleriyle bahsedilen şehir "Mağaralar Şehri" veya "Kayalar Kenti" anlamına Arapça ve "Hısnı Keyfa" denilmiştir. "Hısn-ı keyfa" adı Osmanlılar zamanında Hısnıkeyf, halk arasında da Hasankeyf şekliyle günümüze ulaşmıştır.

Hasankeyf nerede? - 2. Resim

HASANKEYF'E NASIL GİDİLİR?

Bulunduğunuz noktadan Batman'a ulaştıktan sonra şehir merkezinden kalkan minibüslerle ya da özel araçlarla Hasankeyf'e gidebilirsiniz.

