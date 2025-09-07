Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir büyükşehir mi?

Balıkesir büyükşehir mi? sorusu şu anda arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kullanıcı bu sorunun cevabını merak ediyor.

Ülkemizin Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir noktada olan Balıkesir'in yüzölçümü 14.583 km2'dir. 

Balıkesir'in doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında ise Çanakkale ili vardır. Peki, "Balıkesir büyükşehir mi?" İşte tüm ayrıntılar...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR Mİ?

Balıkesir büyükşehirdir.  6 Aralık 2012 yılında çıkarıla 6360 sayılı yasa ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştu.

Şehir merkezi ve tüm ilçeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında hizmet alıyor. 

Balıkesir'e bağlı 20 ilçe bulunmaktadır. İlçelerinin isimleri şu şekildedir;

Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'dedirç

