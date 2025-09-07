Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusuna cevap aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Balıkesir depremine ilişkin güncel verilerini paylaştı.
Depremlerle ilgili son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Bugün Balıkesirde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD tarafında paylaşılan son dakika deprem listesine göre bugün saat 12:35 sularında 4.9 büyüklüğünde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/k6Tal0yVL9 — AFAD Deprem (@DepremDairesi)
7 EYLÜL AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
7 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
