Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Depremlerle ilgili son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Bugün Balıkesirde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafında paylaşılan son dakika deprem listesine göre bugün saat 12:35 sularında 4.9 büyüklüğünde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.



Büyüklük:4.9 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-07

Saat:12:35:09 TSİ

Enlem:39.17528 N

Boylam:28.16556 E

Derinlik:7.72 km

Detay:https://t.co/k6Tal0yVL9 — AFAD Deprem (@DepremDairesi)