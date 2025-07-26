Hatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? MSB açıkladı

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan yedi askerden ikisi Semih Erdoğan ve Hayrullah Halit Kahraman yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Peki, Hatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel eğitim gören yedi asker, 25 Temmuz 2025 akşamı yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 askerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

HATAY İSKENDERUN’DA ASKERLER NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 Temmuz 2025’te İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel eğitim gören 7 askerin hastaneye kaldırıldığı ve iki askerin şehit olmasıyla ilişki olay hakkında açıklama yaptı.

MSB, ilk belirlemelere göre askerin ölüm nedeninin dehidratasyona bağlı çoklu organ yetmezliği olduğunu belirtti.

İlk otopsi raporuna göre aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) kandaki sodyum düzeyinde dengesizliğe yol açarak Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

MSB, yedi askerin yüksek ateş şikayetiyle önce birlik içindeki Birinci Basamak Muayene Merkezi’ne, ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ancak iki askerin kurtarılamadığını duyurdu.

Olayın, sıcak hava koşullarında yoğun fiziksel aktiviteler sonrası meydana geldiği öne sürülüyor.

HATAY İSKENDERUN’DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ

Şehit olan askerlerin isimleri, MSB tarafından Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan olarak açıklandı. Her ikisi de 29 yaşında olan Mehmetçikler, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitimi görüyordu.