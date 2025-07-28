Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvan pazarlarını kapatma kararı aldı. Peki, Hayvan pazarı ne zaman açılacak? Konuya ilişkin ilk açıklama bakanlıktan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Sap hastalığının SAT1 çeşidine karşı yeni aşı geliştirildiği ve aşlama sürecinin de devam ettiği belirtildi.

2 Temmuz Çarşamba günü hayvan pazarları kapatıldı.Peki, hayvan pazarı ne zaman açılacak?

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hayvan pazarlarının ne zaman açılacağına dair şu an için net bir tarih verilmemiştir. Ancak, hayvan pazarlarının aşılama sürecinin tamamlanması halinde peyderpey açılacağı belirtildi.

2 Temmuz tarihinde şap hastalığının SAT1 varyasyonunun yayılmasının engellemek maksadıyla hayvan pazarları kapatılmıştı. Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yeni aşı geliştirildiği ve aşılamamanın başladığı duyurmuştu.



ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift toynaklı hayvanlarda kolaylıkla yayılan ve yüksek bulaşıcılığa sahip bir virüs kaynaklı enfeksiyondur.

Şap hastalığı sığır, domuz, koyun, keçi ve diğer çift tırnaklı, geviş getiren çiftlik hayvanlarda görülmektedir. Ağız içi ve çevresinde, toynakların üstünde ve arasında, memelerinde ve ciltte kabarcıklar şeklinde lezyonlar dışında, ateş, halsizlik, aşırı tükürük salgısı, iştahsızlık ve kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden olur.